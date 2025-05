Teatro all’aria aperta nel Parco Storie e avventure alla scoperta della fauna

GROSSETO Il Parco della Maremma si prepara a un weekend ricco di appuntamenti che uniscono cultura, spettacolo e natura, offrendo ai visitatori occasioni uniche di scoperta e divertimento. Oggi alle 16, la compagnia AnimaScenica Teatro propone "Altre fiabe italiane", una performance itinerante sul percorso faunistico A6, pensata per grandi e piccini. Guidati da attori e accompagnati dalla musica di Emanuele Bocci, i partecipanti ascolteranno storie e avventure della tradizione italiana, immergendosi nella natura del parco. La passeggiata, di circa 2 chilometri, si svolge in un ambiente facile da percorrere e si concluderà intorno alle 18.30. I biglietti costano 15 euro per gli adulti e 10 euro per ragazzi e studenti, con sconti per le famiglie. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro all’aria aperta nel Parco. Storie e avventure alla scoperta della fauna

