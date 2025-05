Tap l' intervista | Noi sempre in regola Il raddoppio? Siamo pronti

Il processo di certificazione ha confermato la nostra dedizione al rispetto delle norme. "Il territorio? Vogliamo essere percepiti come rispettosi", afferma il nostro portavoce. In questa intervista, esploriamo il raddoppio delle nostre iniziative e le strategie adottate per garantire un impatto positivo e duraturo sulla comunità.

┬źIl processo certifica quello che gi├á sapevamo: abbiamo sempre rispettato le regole. Il territorio? Vogliamo che ci percepisca come rispettosi┬╗. All?indomani delle. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it ┬ę Quotidianodipuglia.it - Tap, l'intervista: ┬źNoi, sempre in regola. Il raddoppio? Siamo pronti┬╗

