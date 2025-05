Tanti appuntamenti nel weekend tra sport e cultura

Sarà un week-end denso di appuntamenti sul territorio copparese. Si parte oggi allo stadio comunale di Ambrogio per il fischio d’inizio della 26esima edizione del Memorial "Resca-Gardinali", storico torneo di calcio giovanile organizzato dall’Asd Amici di Stefano in collaborazione con l’Asd Jolanda Volley. L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama sportivo, vedrà protagonisti gli atleti delle categorie Giovanissimi (Under 15) e Allievi (Under 17). Il torneo nazionale prevede un calendario fitto di partite, con due incontri a serata, programmati alle 19 e alle 21, a partire oggi. Le competizioni proseguiranno fino alle semifinali, in programma mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, per poi culminare con le attesissime finali di sabato 14 giugno. La manifestazione rientra nel più ampio progetto di animazione territoriale " Frazioni da vivere ", promosso con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le frazioni del Comune di Copparo attraverso eventi, attività e iniziative che rafforzino il senso di comuni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tanti appuntamenti nel weekend tra sport e cultura

