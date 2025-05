Tante attività per i ragazzi disabili

Giovedì scorso, oltre 190 ragazzi disabili hanno partecipato a una giornata di sport al Centro della F.i.p.s.a.s, situato presso il lago delle Ghiarine a Savio. Provenienti da circa venti centri diversi, hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze uniche, dedicandosi a molteplici attività pensate per promuovere inclusione e divertimento.

Sono stati più di 190 i ragazzi disabili che giovedì scorso si sono ritrovati al Centro della F.i.p.s.a.s (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) presso il lago delle Ghiarine, a Savio, per trascorrere una giornata all'insegna dello sport. Provenienti da una ventina di centri del territorio: Libridine, Torri, San Martino Cefal, La Lampada di Aladino, Inchiostro, Onda, Teodorico, Le valli Sant'Alberto, Sant'Antonio, Zodiaco, Aquilone, gli appartamenti della cooperativa San Vitale, Callegari, Bosco Baronio, Ikebana Cervia, Creattivando, Ricreazioni, Anffas, i ragazzi si sono cimentati con varie attività sportive inserite nella manifestazione 'Lo sport al servizio di tutte le abilità'. I partecipanti hanno avuto modo di sperimentarsi nella natura, attraverso il gioco e il movimento in un'atmosfera di grande divertimento.

