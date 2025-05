Tangenziale tamponamento e caos

Ieri mattina, un tamponamento sulla tangenziale nord ha causato forti disagi al traffico, bloccando la strada per alcune ore. Tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono gravi. L'incidente si è verificato in direzione di Faenza, poco dopo l'uscita di San Benedetto, a causa di un restringimento della carreggiata.

Tre feriti non gravi ma caos con strada bloccata per alcune ore e forti disagi al traffico ieri verso le 11 sulla tangenziale nord. È il bilancio di un incidente che s’è consumato sulla corsia diretta a Faenza poco dopo l’uscita di San Benedetto all’altezza di un restringimento. Coinvolti tre mezzi. Secondo i riscontri, l’auto con a bordo le tre persone ferite avrebbe tamponato un camion frigo che a sua volta stava sorpassando un mezzo dell’ Anas che procedeva lentamente per dei sopralluoghi. Sul posto anche l’ elisoccorso da Ravenna. (Foto Frasca) 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale, tamponamento e caos

