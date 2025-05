Taglio pensioni INPS | ecco chi subirà la decurtazione a Giugno

A giugno, l'INPS attuerà un significativo taglio delle pensioni per alcune categorie di pensionati, a seguito di indennità una tantum associate a errori nel 2022. Questa comunicazione inattesa ha suscitato preoccupazione tra i beneficiari, che si trovano ora a dover affrontare una riduzione dei propri redditi. Scopriamo chi e come saranno colpiti da questa misura.

L’INPS sorprende diverse categorie di pensionati con una comunicazione inattesa. A giugno prossimo, assisteremo a una netta sforbiciata alle pensioni per specifici soggetti. La ragione di questa misura è chiara: nel 2022 l’INPS ha riconosciuto indennità una tantum spesso errate, con importi superiori a quanto realmente spettava ai pensionati. Tuttavia, i metodi di comunicazione del . Taglio pensioni INPS: ecco chi subirà la decurtazione a Giugno Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Approfondimenti da altre fonti

Pensioni, scatta il recupero INPS: taglio di 50 euro al mese da giugno per alcuni pensionati

Segnala it.benzinga.com: L'INPS avvia il recupero del bonus 2022: da giugno alcuni pensionati riceveranno un assegno ridotto di 50 euro al mese.

Pensioni: 50 euro al mese in meno da giugno 2025. Ecco chi subirà il taglio

Secondo quotidianpost.it: Brutte notizie in arrivo per i pensionati. Infatti, da giugno 2025 la pensione subirà un taglio di 50 euro al mese. Ma non per tutti. Tra l'altro il mese ...

INPS, domande di pensione: addio agli arretrati, ecco perché i tempi si riducono

msn.com scrive: Oggi l'INPS diventa capace di accogliere una domanda di pensione in tempi nettamente inferiori al passato e gli arretrati non ci sono più.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pensioni : 8 milioni di italiani hanno una previdenza complementare

Gli italiani che hanno sottoscritto una qualche forma di pensione integrativa sono ben 8.325 milioni.