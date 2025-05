Taglio o non taglio? La Bce al bivio sui tassi in vista di giugno

La Banca Centrale Europea si trova di fronte a una scelta cruciale riguardo i tassi d'interesse in vista della riunione del 5 giugno. Con i mercati finanziari che prevedono un possibile taglio di 25 punti base, l'attenzione è rivolta alle implicazioni di questa decisione sul futuro economico europeo. Scopri di più nel nostro approfondimento riservato agli abbonati.

Alla prossima riunione del 5 giugno, la Bce dovrebbe tagliare il tasso d’interesse di altri 25 punti base. I mercati finanziari anticipano tale decisi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Taglio o non taglio? La Bce al bivio sui tassi in vista di giugno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tassi Bce, il 5 giugno il meeting. Per Barclays altri 3 tagli nel 2025, con una pausa a luglio

Si legge su msn.com: Il mercato è già proiettato sulla prossima riunione della Bce in programma il 5 giugno. Nell'attesa si passano al setaccio gli interventi dei membri del consiglio direttivo e le stime degli analisti.

Nuovo taglio dei tassi BCE a giugno, cosa cambia per chi ha un mutuo

Segnala quifinanza.it: La Bce considera altri tagli per rispondere a inflazione fiacca e scambi globali in tensione, con riflessi evidenti su mutui, conti deposito, risparmio e scelte d’investimento ...

I tassi Bce dividono Francia e Germania. Villeroy vede un altro taglio entro l’estate, Schnabel frena

Lo riporta milanofinanza.it: Il governatore francese Villeroy de Galhau: probabile un’altra riduzione dei tassi Bce entro l’estate, non ci sarà un rialzo dell’inflazione nell’Eurozona a causa dei dazi. Nei giorni scorsi l’alt ai ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ratchet & Clank Rift Apart arriva a giugno su PS5

Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva Insomniac Games per PlayStation 5 arriva l' 11 giugno 2021. Ricordiamo che anche se Ratchet & Clank Rift Apart offre una trama slegata dagli altri titoli non è uno spin-off, ma è il seguito della saga.