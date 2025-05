Taglio del nastro per la Fiera di Sant’Ubaldo Devozione socialità e tradizione pisana

Il taglio del nastro ha dato il via alla 46esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, un evento che celebra la devozione, la socialità e la tradizione pisana. Questo fine settimana, il viale delle Piagge si trasforma in un luogo di condivisione e spiritualità, unendo la comunità in un intenso spirito di appartenenza.

Un fine settimana all’insegna della condivisione e della spiritualità, in un quartiere che si unisce ogni anno per celebrare il senso di appartenenza ad una comunità. Inaugurata ieri pomeriggio la 46esima edizione della fiera di Sant’Ubaldo, sul viale delle Piagge, alla presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa, dell’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro, di Antonio Schena, presidente del comitato Le Piagge, e di Don Lorenzo Bianchi, parroco di San Michele degli Scalzi. "In un mese di grandi eventi per la cristianità, con la morte di Papa Francesco e la salita al soglio di Papa Leone IV e con l’elezione del nostro nuovo vescovo Saverio Cannistrà, siamo felici di ritrovarci per questo appuntamento tradizione non solo del quartiere ma di tutta la città - ha affermato Schena - quest’anno ricordiamo anche don Felice Prinetti, figura importante a cui dedichiamo un torneo nei giorni della fiera. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio del nastro per la Fiera di Sant’Ubaldo. Devozione, socialità e tradizione pisana

