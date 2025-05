Superman | James Gunn chiarisce i dubbi sul ruolo di Rick Flag Sr

Il regista James Gunn ha fatto chiarezza sui dubbi dei fan riguardo al ruolo di Rick Flag Sr. nel nuovo film Superman. Dopo il debutto del trailer, molte domande sono emerse sulla presenza del personaggio, e Gunn ha risposto direttamente sui social, offrendo dettagli sul suo contributo alla trama e al contesto del film.

Il regista James Gunn ha risposto sui social alle domande dei fan della DC relative alla situazione di Rick Flag Sr nel film Superman. Il debutto del trailer di Superman ha suscitato alcune domande tra i fan della DC e il regista James Gunn, che è stato anche sceneggiatore del film, ha ora condiviso alcune risposte. Tra i quesiti ricevuti dal filmmaker online c'è in particolare quello legato all'incarico che Rick Flag Sr. avrà nella storia. La situazione di Flag Sr Nella stagione 2 della serie Peacemaker, in arrivo sugli schermi americani ad agosto, il personaggio affidato a Frank Grillo è infatti il direttore di ARGUS. Nel trailer di Superman si può vedere Lois Lane mentre ricorda a Clark Kent che il Segretario della . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: James Gunn chiarisce i dubbi sul ruolo di Rick Flag Sr.

Cosa riportano altre fonti

Superman: James Gunn chiarisce i dubbi sul ruolo di Rick Flag Sr.

Riporta msn.com: Il debutto del trailer di Superman ha suscitato alcune domande tra i fan della DC e il regista James Gunn, che è stato anche sceneggiatore del film, ha ora condiviso alcune risposte. Tra i quesiti ric ...

Superman: 5 rischi enormi che temiamo per il film di James Gunn

Secondo cinema.everyeye.it: Ecco quali sono, secondo noi, i cinque rischi più grossi che corre al momento il Superman diretto da James Gunn.

Superman: James Gunn smentisce questa popolare teoria fan su Lex Luthor

cinema.everyeye.it scrive: Lo stesso James Gunn, regista e capo del nuovo DCU, ha messo a tacere una teoria con protagonista il villain del prossimo film di Superman, Lex Luthor.

Potrebbe interessarti su Zazoom

LeBron James, Rick Sanchez e Morty Smith in arrivo su MultiVersus

Warner Bros. Games ha annunciato che tre nuovi personaggi si aggiungeranno al roster in continua evoluzione di MultiVersus: si tratta della stella del basket LeBron James (Space Jam: New Legends) e del duo Rick Sanchez e Morty Smith, provenienti dalla celebre serie animata Rick e Morty.