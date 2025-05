Suoni di pace e identità Serata di musica per dire no all’omofobia

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, ci uniremo per una serata di musica e solidarietà. "Suoni di pace e identità" si terrà oggi alle 18.30 nella sala consiliare di Piazza Unità d’Italia, grazie all'Associazione Musicale locale. Insieme, diciamo no all'odio e celebriamo l'amore in tutte le sue forme.

Un concerto speciale in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Appuntamento oggi, alle 18.30, nella sala consiliare del municipio di Piazza Unità d’Italia, per l’esibizione ‘Suoni di pace e identità’ organizzata dall’ Associazione Musicale del paese della vallata del Santerno. Sul palco, Michele Fontana (clarinetto) e Jorge Juarez (pianoforte) introdotti dal Maestro Graziano Riccardi. La Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è stata istituita con risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007 ed offre un momento di riflessione collettiva sui valori costituzionali di uguaglianza, pari dignità di ogni persona e libertà individuali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Suoni di pace e identità. Serata di musica per dire no all’omofobia

