Truffatori ancora in azione. Quelli che, a seconda delle circostanze, "indossano" indebitamente la divisa di polizia o carabinieri, dell'Esercito, oppure vestono la tocca di un sedicente avvocato oppure l'abito di un funzionario pubblico. In molte occasioni, secondo una tecnica rodata, le truffe riescono ad arrivare fino in fondo, ma in altrettanti casi i tentativi finiscono male per chi li mette in atto. Perché la tecnica, che continua comunque a dare i propri frutti, è ormai conosciuta. E anche le potenziali vittime più facilmente si fanno prendere dal dubbio di essere a un passo dal finire in una trappola. In questo caso, in trappola c'è finito un 22enne di origine campana, fermato dai carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia con l'accusa di aver compiuto una truffa ai danni di una 90enne.

"Suo nipote ha bisogno di aiuto". E truffa una pensionata di 90 anni