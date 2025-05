Le multe elevate ad Antella nella notte del 14 maggio vanno pagate. Anche se era stato detto che non sarebbero state elevate. Sono circa 150 le contravvenzioni firmate dagli agenti della municipale tra via Simone degli Antelli e via Peruzzi: multe per divieto di sosta "in area temporaneamente vietata per pulizia strade " dal valore di 42 euro, 29,4 euro (-30%) se pagate entro 5 giorni. E di giorni ne son giĂ passati 3. I cittadini hanno lasciato la macchina sotto casa, nonostante lo spazzamento notturno, sapendo che le multe erano sospese. Lo avevano saputo dagli amministratori nelle assemblee pubbliche, confermato tramite comunicati stampa e notizia sul canale Whatsapp. "Il Comune sta rivedendo il piano di spazzamento; per questo ha sospeso le multe fino all’entrata in vigore del nuovo". Una volta avviato, avrebbe comunicato la ripresa dei controlli. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strage di multe, ora anche la beffa: "Non possono essere annullate"