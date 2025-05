Bergamo – “Sulle strade provinciali si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi”. Al termine della relazione sui primi mesi di presidenza di Upi - l’Unione delle Province d’Italia - Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, ha chiesto ai colleghi presenti all’assemblea nazionale “il massimo sostegno su una battaglia: quella per contrastare i tagli operati dalla Legge di Bilancio prima e dal Decreto milleproroghe poi ai fondi di investimento delle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria”. Tagli che, a pagina 12 della relazione, sono definiti “gravissimi” e “che intervengono sulla programmazione in atto, bloccando opere in corso, e che azzerano completamente la possibilità di investimento dei nostri enti su oltre 100mila chilometri di strade”. Il piano è definito: 275 milioni tolti per l’anno in corso (il 10% alla Lombardia, 30 milioni circa), 385 (su 550 assegnati) nel biennio 2025-26, 660 (su 1,3 miliardi) dal 2025 al 2029, 1,1 miliardo (su 2,8) tra il 2030 e il 2036. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strade, manutenzioni a rischio coi tagli alle Province: “Cittadini meno sicuri”