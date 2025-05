È entrata in vigore venerdì 9 maggio l’ ordinanza definita "antimaranza" firmata dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani con l’obiettivo di garantire più sicurezza ai cittadini contrastando la "mala movida" e comportamenti molesti, come gli assembramenti, in particolare delle baby gang, nella zona della stazione e del centro storico. Ma per il Prefetto Salvatore Pasquariello il provvedimento deve essere modificato, secondo quanto comunicato a Cassani con una lettera, inviata per conoscenza anche al questore Carlo Mazza e al comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Gagliardo. Due i punti contestati: il primo riguarda il fatto che il provvedimento non sia stato comunicato al Prefetto preventivamente ma solo dopo la sottoscrizione, il secondo riguarda il divieto di assembramento (dalle 21 alle 6). 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop all’ordinanza anti “maranza”. Prefetto contro il sindaco: "Decisioni non di sua competenza"