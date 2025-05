Stop agli armamenti L’ipotesi di un bilaterale tra Leone XIV e Vance

In un contesto di crescente tensione, si fa strada l'ipotesi di un incontro bilaterale tra Leone XIV e Vance per fermare gli armamenti. Parolin descrive i colloqui di Istanbul come "tragici", offrendo la Santa Sede come mediatrice. Nel discorso del Pontefice emerge l'importanza di investire nella famiglia uomo-donna come fondamento della società.

Parolin: “Colloqui di Istanbul tragici, la Santa Sede è disponibile a ospitare un incontro tra le parti con tutte le discrezioni del caso”. Il discorso del Pontefice: “Investire sulla famiglia uomo-donna” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Stop agli armamenti”. L’ipotesi di un bilaterale tra Leone XIV e Vance

Su questo argomento da altre fonti

“Stop agli armamenti”. L’ipotesi di un bilaterale tra Leone XIV e Vance

Riporta repubblica.it: Parolin: “Colloqui di Istanbul tragici, la Santa Sede è disponibile a ospitare un incontro tra le parti con tutte le discrezioni del caso”. Il discorso del ...

La Corte dei Conti Ue stronca il piano di Fitto (e von der Leyen) per dirottare agli armamenti i fondi di coesione

Riporta ilfattoquotidiano.it: La bocciatura dei giudici in una nota. Poche ore prima la Commissione Affari regionali dell'Eurocamera aveva dato il via libera all'esame con procedura d'urgenza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Putin a Trump: stop agli aiuti militari all'Ucraina per porre fine al conflitto

In una lunga conversazione telefonica, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'interruzione totale degli aiuti militari e delle forniture di intelligence all'Ucraina come condizione fondamentale per porre fine alla guerra.