Aggressioni in pieno giorno, zuffe, degrado e via vai generale di persone in stato di alterazione per alcool e sostanze. È questo che raccontano i commercianti di via Guido Monaco. Siamo dal lato della stazione, tra il piazzale centrale, il terminal dei bus e piazza Guido Monaco che è diventata, secondo i commercianti della zona, teatro quotidiano di episodi di degrado tra gruppi di persone in stato confusionale, risse, schiamazzi e vandalismi. Sono arrivate le prime sanzioni per due giovani fecero minacce con una bottiglia rotta e lanciarono oggetti all‘interno di un locale, la yogurteria Yogorino all’ex Politeama in via Madonna del Prato. Ora per loro, uno è minorenne, è scattato il Daspo urbano per due anni disposto dal questore Maria Luisa Di Lorenzo. Stando a quanto riportato dalla questura, nella stessa occasione gli autori della minaccia hanno anche danneggiato sedie e tavolini posti all‘esterno del locale dando vita a disordini. 🔗Leggi su Lanazione.it

Stazione fuori controllo: scattano due Daspo