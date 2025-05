Sport in tv oggi sabato 17 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 17 maggio, gli appassionati di sport possono godere di una giornata entusiasmante. In primo piano, la finale degli Internazionali d'Italia con Jasmine Paolini contro la statunitense Coco Gauff. Inoltre, continua il Giro d'Italia, con tappa altrettanto imperdibile. Scopri orari e modi per seguire gli eventi in streaming!

Oggi sabato 17 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini affronterĂ la statunitense Coco Gauff nella finale degli Internazionali d’Italia: la fuoriclasse toscana cercherĂ l’impresa per alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa di Roma. Imperdibile tappa al Giro d’Italia: frazione appenninica con il Sassotetto, la classifica generale potrebbe subire un grande scossone. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Emilia-Romagna per quanto riguarda la F1, con qualifiche e gara-1 del GP di Cechia per quanto concerne la Superbike. Da seguire anche gli Europei di canoa slalom e la finale della Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi anche la 4 Giorni di Dunkerque, il Giro di Ungheria e il Giro dei Paesi Baschi femminile. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 17 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

