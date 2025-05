Sport e Periferie e Sport Illumina – La nuova visione dello spazio pubblico

Lo sport si riafferma come pilastro delle politiche pubbliche, promuovendo coesione e inclusione nelle periferie. In questo contesto si inseriscono l'Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025” e il progetto “Sport Illumina”, illuminando spazi e comunità. Queste iniziative evidenziano l’importanza di rigenerare il tessuto urbano attraverso attività sportive e sociali, favorendo una nuova visione degli spazi pubblici.

Lo sport torna al centro delle politiche pubbliche, a conferma del ruolo strategico che questo riveste nei progetti di coesione, inclusione sociale e rigenerazione urbana. Rientrano in quest'ottica l'Avviso pubblico "Sport e Periferie 2025" e il progetto "Sport Illumina". A sottolineare come il fabbisogno di impiantistica sportiva sia un elemento di straordinaria attualità e una necessità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

CITTA' Foggia: tre aree candidate al progetto “Sport Illumina”

Si legge su statoquotidiano.it: Il Comune di Foggia guarda al futuro con determinazione, candidandosi ufficialmente al progetto nazionale “Sport Illumina” ...

Sport e periferie, a disposizione fondi per 110 milioni di euro

Secondo italiaoggi.it: Accesso vietato ai comuni che non hanno concluso progetti finanziati con i precedenti bandi, ammissibili anche gli impianti sportivi scolastici e possibilità di abbinare anche finanziamenti dell’Istit ...

Sport e periferie 2025: contributi per impianti sportivi energicamente efficienti

Lo riporta qualenergia.it: Da ieri, 5 maggio 2025, è possibile richiedere il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per migliorate gli impianti sportivi, anche rendendoli più effici ...

