Sport e innovazione Made in Italy Tajani | Strumento importantissimo

Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere e l'inclusione sociale, nonché un motore di crescita economica. Con la combinazione di tradizione e innovazione tipica del Made in Italy, diventa una vetrina per il nostro “brand” nazionale. In questo contesto, le parole di Tajani sottolineano l'importanza di valorizzare questa sinergia.

Benessere, svago, inclusione sociale, indotto economico, competizione e ovviamente grandi eventi: lo sport è tutto questo. E un eccezionale volano per il "brand" Italia, una vetrina per il Made in Italy, che esporta qualità, stile e innovazione unendo tradizione e tecnologia. "Lo sport è uno strumento importantissimo per promuovere l'immagine del nostro paese, per attrarre

