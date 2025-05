Sport e inclusione la città estense ospiterà il Campionato europeo Open

Ferrara si appresta a diventare la capitale dell'inclusione sportiva, ospitando dal 15 al 21 giugno i Su-Ds Futsal and Basketball European Championships. Questo prestigioso evento riunirà atleti con sindrome di Down, regalando momenti di emozione e di sport puro. Le partite si svolgeranno in due strutture cittadine, promuovendo valori di partecipazione e integrazione.

Ferrara si prepara ad accogliere i Su-Ds Futsal and Basketball European Championships, i Campionati europei di calcio a 5 e basket riservati ad atleti con sindrome di Down, in programma dal 15 al 21 giugno. Le partite si terranno in due strutture sportive cittadine: per il calcio a 5 il.

