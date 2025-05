Spettacolo acrobatico | le Frecce tricolori tra Fermo e la costa

Il 17 maggio 2025, il cielo di Fermo e Porto San Giorgio si tinge di tricolore grazie al ritorno delle celebri Frecce Tricolori. Le amministrazioni comunali uniscono le forze per regalare un’emozionante esibizione aerea, che promette di incantare grandi e piccini lungo la costa. Un evento da non perdere per gli amanti del volo e della bellezza!

Fermo, 17 maggio 2025 – Il cielo è tricolore e unisce Fermo e Porto San Giorgio. Uniscono le forze le due amministrazioni comunali e riescono a far tornare la pattuglia acrobatica, le mitiche Frecce tricolore, a colorare il cielo al confine tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo. L'ente organizzatore è l'Aeroclub Picenum, la manifestazione è stata organizzata per il 22 giugno, ieri il primo lancio di un evento che richiama sempre un pubblico enorme. Il sindaco Paolo Calcinaro, insieme con il collega sangiorgese Valerio Vesprini, parla di una forte collaborazione e dell'impegno a rimuovere ostacoli e difficoltà, per una festa comune: "Grande orgoglio nell'aprirsi insieme ad una possibilità che ogni volta porta emozioni e grande bellezza". Marco Attanasio è il comandante del centro formazione Aviation English di Loreto-Potenza Picena, a Fermo ha trovato una cornice ideale per raccontare il mondo dell'aereonautica, per mostrare le infinite possibilità del volo.

