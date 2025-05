Spal-Milan Futuro | Stadio Mazza verso il tutto esaurito per la sfida salvezza

Il tanto atteso match di salvezza si avvicina, con lo stadio Mazza pronto a scaldarsi verso il tutto esaurito. Le pronostiche ottimistiche parlano di oltre 10mila presenti, un traguardo emozionante dopo una stagione difficile. La squadra di Baldini avrà dunque l'opportunità di affrontare il Milan Futuro in una partita decisiva.

C'è chi si spinge a pronosticare che verrà toccata quota 10mila presenze, un numero che dopo un campionato del genere mette letteralmente i brividi. Quel che è certo è che la squadra di Baldini avrà la possibilità di giocare la partita che vale una stagione contro il Milan Futuro in uno stadio Mazza traboccante di passione, col popolo biancazzurro pronto a tutto per spingere la Spal verso la salvezza. Ieri sono stati staccati altri 1.200 biglietti, aggiornando il dato complessivo a 8.768. Sono appena 38 i tagliandi acquistati nel settore ospiti, un numero che – in un contesto come quello della serie C nel quale si profila la partecipazione di altre squadre B nei prossimi anni – deve fare quantomeno riflettere. Al contrario, la curva Ovest è praticamente sold out: risultano 4.235 i posti occupati su un totale di 4.

