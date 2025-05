Spal-Milan Futuro | Casella punta alla salvezza in Serie C

La Spal si prepara a una sfida cruciale contro il Milan Futuro, con la salvezza in Serie C in gioco. Alla vigilia della partita, il direttore sportivo Alex Casella, affiancato da Antenucci, ha sottolineato l'importanza di un successo per risollevare le sorti della stagione biancazzurra, lasciando intravedere una speranza in un finale incerto.

Assieme ad Antenucci, alla vigilia della sfida cruciale per il futuro della Spal, stasera contro il Milan Futuro, ha parlato il ds Alex Casella (nella foto), che ha ‘glissato’ sul bilancio della stagione biancazzurra, che solo una vittoria stasera potrebbe salvare in parte. "Se siamo in questa situazione sicuramente qualcosa non ha funzionato – dice Casella –, penso però che adesso non ci sia spazio per tracciare dei bilanci, perché è talmente importante la gara di stasera che guardare indietro a cosa si è sbagliato o pensare a cosa migliorare in futuro non sia corretto: potremmo farle dopo il fischio finale, da lì in avanti sarà il momento delle riflessioni, ma adesso l’unica cosa che conta è la partita di stasera. Perdere energie su altre cose in questo momento non aiuta a raggiungere l’obiettivo più importante di tutti, che è la salvezza della Spal ". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal-Milan Futuro: Casella punta alla salvezza in Serie C

Ne parlano su altre fonti

Spal-Milan Futuro: Casella punta alla salvezza in Serie C

Si legge su msn.com: Il ds Casella sottolinea l'importanza della sfida contro il Milan Futuro per la salvezza della Spal in Serie C.

Spal-Milan Futuro 1-2: gol e highlights

video.sky.it scrive: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Spal-Milan Futuro: Quirini e Magrassi pronti a sfidare la Spal nei playout

Si legge su msn.com: di Stefano Manfredini I golden boys Alex Jimenez e Francesco Camarda non potranno giocare i playout, ma lo spauracchio della Spal risponde al nome di Ettore Quirini. Ma andiamo con ordine, partendo da ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.