Spal la partita della vita | tutti uniti per la salvezza

Ferrara, 17 maggio 2025 – Oggi è il giorno della verità per la Spal. La città si stringe attorno alla sua squadra, unita in una battaglia per la salvezza. Nel confronto decisivo contro il Milan-baby, ogni tifoso sa che il destino calcistico della patria è in gioco. È il momento di mostrare il vero spirito di Ferrara.

Ferrara, 17 maggio 2025 – Scende in campo Ferrara, signori. Sì, Ferrara. Perché se si parla di difendere la patria calcistica, una delle città che più è tutt’uno con la sua squadra di calcio risponde in maniera fin commovente. E’ a rischio la vita della sua adorata Spal, che col Milan-baby si gioca stasera non solo la categoria, ma anche una grossa fetta di prospettiva futura. E al “Paolo Mazza” questa sera si sforerà o si sfiorerà la quota di diecimila spettatori, tutti paganti perché gli abbonamenti per questi playout non valgono. Significa che diecimila cuori si sono messi a battere al punto tale da spingere diecimila teste a decidere di vivere questo giorno del giudizio calcistico accanto alla creatura, nonostante i dispetti che la medesima ha loro rifilato nella più disgraziata delle stagioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, la partita della vita: tutti uniti per la salvezza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spal: non si salva nessuno

Scrive msn.com: Ferrara. Tutto ciò che non doveva succedere, è successo. E tutti i difetti che abbiamo conosciuto durante questa maledetta stagione si sono ripalesati senza alcun freno. Spal malamente bocciata in tut ...

Playout, Antenucci prima di Spal-Milan Futuro: «È la gara dell’anno, anzi della vita»

msn.com scrive: Ferrara È difficile pensarlo, immaginarlo o anche solo accettarlo. Ma quella di domani sera sarà per davvero l’ultima apparizione in maglia Spal – e su un campo di calcio – per Mirco Antenucci. La gig ...

SPAL-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Come scrive calciomercato.com: Il Milan Futuro, dopo aver vinto 1-0 il Playout d`andata, nel ritorno in casa della SPAL sarà chiamato a capitalizzare al massimo il successo di misura per garantirsi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La campagna sulla Ru486 non è del Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita prende le distanze dalla modalità comunicativa della campagna di Provita per e chiede la correzione dell’errata attribuzione In merito alla recente campagna sulla Ru486 della associazione “Provita e Famiglia”, il Movimento per la Vita Italiano precisa di non esserne l’autore come erroneamente attribuito nel comunicato della rete Di.