Spal | Antenucci e Casella parlano prima della partita decisiva per la salvezza

Nella vigilia della decisiva partita per la salvezza, Mirco Antenucci e Alex Casella rompono il silenzio. È un momento cruciale per la Spal, giunta a un punto di non ritorno. Antenucci, capitano e simbolo della squadra, si prepara alla sua ultima sfida in campo, mentre Casella offre il suo supporto in questa storica occasione.

Una vigilia diverse dalle altre, se non altro perché la Spal è arrivata da un punto di non ritorno. E perché a parlare non è stato come di consueto l’allenatore, ma il capitano Mirco Antenucci – alla sua ultima recita con addosso gli scarpini – e il direttore dell’area tecnica Alex Casella. Se non dovesse arrivare la vittoria, per la Spal si aprirebbe lo scenario da incubo della retrocessione nei dilettanti: un’ipotesi che tutto il mondo biancazzurro non vuole nemmeno considerare. "Siamo consapevoli che questa è una partita fondamentale per tutti noi – le parole del capitano spallino –, è la gara dell’anno, per me personalmente quella della vita. Quanto ho voglia di giocarla? Mi sono allenato bene e mi farò trovare pronto, ma come sempre l’ultima parola spetta al mister. Dovremo avere più coraggio rispetto alle ultime partite, dove in alcuni frangenti abbiamo pagato anche qualche imprecisione in particolare nella gestione della palla. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal: Antenucci e Casella parlano prima della partita decisiva per la salvezza

Se ne parla anche su altri siti

Spal: Antenucci e Casella parlano prima della partita decisiva per la salvezza

Segnala sport.quotidiano.net: La Spal affronta una partita cruciale per evitare la retrocessione. Antenucci e Casella sottolineano l'importanza della gara.

La SPAL saluta Antenucci: "Scritte pagine indelebili. Hai incarnato lo spirito di Ferrara"

tuttomercatoweb.com scrive: "Salutiamo un uomo che ha scritto pagine indelebili nella storia della SPAL". Inizia così il post che il club estense ha dedicato sui propri canali social a quel Mirco Antenucci che ha deciso di ...

Antenucci appende gli scarpini al chiodo: il saluto della SPAL

Da ternananews.it: La SPAL è ancora in piena corsa per conquistare la salvezza in Serie C. Lo dovrà fare passando per i play out che disputerà contro il Milan Futuro. Saranno anche le ultime due volte in cui Mirco ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Max Giusti porta Bollicine a Ferrara: la SPAL in platea per uno spettacolo tra comicità e riflessione

Max Giusti torna sul palcoscenico con il suo spettacolo " Bollicine ", in programma venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Ferrara.