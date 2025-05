Milano, 17 maggio 2025 – Alcuni testimoni lo hanno visto infilarsi un passamontagna, “per non farsi riconoscere”, prima di aprire i cancelli del Severi Correnti agli altri studenti per “l’assemblea non autorizzata”. Un ’occupazione che andò avanti per tre giorni e che si c oncluse con danni per 68.210 euro e con la chiusura di venti giorni dell’istituto di via Alcuino per rimettere a posto gli spazi interni. Un’occupazione che generò polemiche e l’intervento del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Per sei studenti, ritenuti gli organizzatori, ar rivarono sospensioni da 15 a 18 giorni, poi tramutate in lavori socialmente utili. Ora si scopre che uno di loro, che all’epoca frequentava il quarto ann o, ha presentato ricorso al Tar per ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare da 18 giorni comminata dal dirigente scolastico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospeso al Severi Correnti dopo la devastazione, il Tar: “Era col passamontagna. La punizione è corretta”