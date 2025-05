sospese le ricerche del ragazzino non si trova e non c è denuncia

Sono state sospese ieri mattina le ricerche (foto) di un bambino di circa 10 anni, che nel tardo pomeriggio di giovedì era stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia. A dare l’allarme era stata una residente della zona, che ha raccontato di aver visto il ragazzino superare la recinzione e, poco dopo, di aver udito un urlo spaventato. Da quel momento del bambino non si è saputo più nulla. La vicenda ha mobilitato per tutta la notte forze dell’ordine, soccorritori e volontari. Tuttavia, poiché fino a ieri mattina non era stata presentata alcuna denuncia di scomparsa, le autorità hanno deciso di sospendere le operazioni di ricerca. Fin dalle prime ore successive alla segnalazione, erano entrati in azione due elicotteri, squadre dei vigili del fuoco, sommozzatori, soccorso alpino, ambulanze del 118, carabinieri della stazione di Montecchio e la squadra mobile della polizia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

