sos sicurezza nel 2024 77 truffe agli anziani rafforzati i controlli

Saranno rafforzati i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle fasce orarie e alle aree più a rischio. E' il risultato della riunione tenuta ieri mattina presso di Ascoli, dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto, con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai furti in appartamento e alle truffe agli anziani. Durante la riunione è stata analizzata la situazione dei furti in appartamento nel 2024 e nel primo quadrimestre del 2025. I sindaci hanno evidenziato le criticità locali e si sono impegnati, su sollecitazione del prefetto e del questore, a potenziare i sistemi di videosorveglianza, in particolare quelli dotati di lettura targhe, nei punti nevralgici della viabilità comunale, valutando anche il collegamento diretto con le sale operative delle forze dell'ordine.

