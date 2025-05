Sono oltre 10mila le associazioni del terzo settore in Toscana

FIRENZE – È boom di associazioni del terzo settore in regione, da sempre la terra del volontariato. Hanno superato quota diecimila gli enti del terzo settore operanti in Toscana; tante sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali attualmente censite e che operano nei settori più diversi: dall’ambito sociale e sanitario a quello culturale e ambientale. Un numero elevatissimo, che colloca la Toscana ai vertici nazionali, come è emerso dalla presentazione del quinto rapporto sul Terzo settore, avvenuta ieri (16 maggio) a Palazzo Strozzi Sacrati. Il rapporto, curato come sempre dall’ Osservatorio sociale regionale, ha evidenziato la crescita costante degli enti che hanno formalizzato la loro esistenza con l’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), uno dei principali adempimenti previsti dalla riforma del settore, e che risultano quindi strutturati, organizzati, e abilitati a rapportarsi con le istituzioni. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it