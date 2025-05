Sondaggio choc femminicidi l’associazione sulla chat | “Educazione affettiva non sia vista come un mostro”

Un sondaggio choc sui femminicidi, lanciato da uno studente di Bassano del Grappa, ha scatenato il dibattito. Luisa Rizzon, presidente di Women For Freedom, sottolinea l'importanza di un'educazione affettiva nelle scuole, esortando a considerarla un tema cruciale anziché un tabù. Il confronto è aperto e le scuse del giovane sono un primo passo verso il cambiamento.

Raggiunta al telefono da Fanpage.it, la presidente dell'associazione Women For Freedom Luisa Rizzon ha commentato il sondaggio choc sui femminicidi lanciato da uno studente di Bassano del Grappa. "Si è scusato? Lo apprezziamo ma educazione all'affettività è ora fondamentale nelle scuole". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sondaggio choc femminicidi, l’associazione sulla chat: “Educazione affettiva non sia vista come un mostro”

