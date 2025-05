Sondaggi politici Meloni cresce ancora e arriva a quota 304%

I sondaggi politici mostrano come nonostante le difficoltĂ , la luna di miele degli elettori con Giorgia Meloni non sia finita: oggi FdI vale il 30,4% dei consensi, incassando un netto +1% rispetto alla precedente rilevazione. Alle elezioni politiche del 2022 Meloni aveva incassato il 26% dei voti. Per completare il podio, si evidenziano le scosse di assestamento nelle due grandi forze progressiste: il Partito democratico di Elly Schlein sale di poco ( +0,2% ) andando al 22%; e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala di poco ( -0,1% ) andando al 12,3%. Chi sale e chi scende nei sondaggi oggi. La rilevazione evidenzia l’andamento medio degli  ultimi 15 giorni, ponendo i dati a confronto con i sondaggi elettorali pubblicati due settimane prima (mentre qui, invece, è possibile trovare i numeri dei sondaggi politici  relativi alla settimana passata): Fratelli d’Italia – 30,4% (+1%);. 🔗Leggi su Quifinanza.it

