Solofra inchiesta sul voto di scambio | la Procura chiede l’archiviazione

Solofra – Dopo le indagini sulle elezioni comunali del 2023, la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione per Antonio D’Urso, Elio Visone e Michele Napoli, accusati di voto di scambio e diffamazione. La richiesta segna un passo significativo nelle indagini che hanno suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Solofra – Nell'ambito delle indagini avviate a seguito delle elezioni comunali del 2023, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di archiviazione per Antonio D'Urso, Elio Visone e Michele Napoli, coinvolti in un procedimento per presunta compravendita di voti e diffamazione.

