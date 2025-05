Ci sono tanti modi per fare del bene, e in città sono tantissime le realtà sul campo per dare una mano. Una di queste è Techne, realtà impegnata nell’inserimento di persone disabili. Nei giorni scorsi la sede ha ricevuto la visita del questore Claudio Mastromattei e di alcuni suoi collaboratori della Polizia di Stato. Anche Cava Rei ha preso parte al ‘Giubileo delle persone con disabilità’, una partecipazione che conferma il suo impegno quotidiano a favore dell’inclusione sociale e lavorativa: presente all’evento anche un’altra realtà locale impegnata con persone autistiche, PizzAut. È stato un incontro speciale quello che si è tenuto negli scorsi giorni alla fattoria Desidia di Carpena: Alfredo Carrasco, titolare di un’impresa agricola inclusiva in Cile, ha voluto visitare gli spazi della fattoria forlivese, apprezzandone il lavoro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà In campo per l’inclusione