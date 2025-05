Dopo Yoyo Flow, il sogno di entrare a far parte dei maestri di¬† Ballando¬† finisce anche per Eleonora Riccardi. Al termine della seconda puntata di¬† Sognando Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 eccezionalmente quasi alle 23 (dopo la partita di Jannik Sinner), la ballerina ‚Äď abbinata al professionista Luca Favilla ‚Äď √® arrivata ultima nella classifica combinata tra i voti della giuria e quelli dei social e ha dovuto lasciare la gara. Ecco dunque la cronaca di quanto √® successo. Yuri e Chiquito fanno il pieno di voti. In puntata tutti gli aspiranti maestri ballano uno stile scelto dalla produzione per dimostrare di essere versatili. Per questo, ciascuno dei partecipanti √® chiamato anche a ballare da solo per circa 20 secondi. Il meccanismo della votazione √® lo stesso di sette giorni fa: ogni giurato vota s√¨ (10 punti) o no (0 punti) se il concorrente, a parer suo, merita o meno di diventare maestro. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sognando Ballando con le Stelle, seconda puntata: eliminata Eleonora Riccardi