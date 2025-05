Non è stata una serata facile per Milly Carlucci e il cast di Sognando. Ballando con le stelle. Lo spin off della trasmissione di Rai 1 ha dovuto rinunciare alla consueta prima serata e posticipare l’inizio di quasi due ore. La “colpa” è di Jannik Sinner, che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso mentre, dopo una lunga partita all’ultimo colpo, si guadagnava un posto in finale agli ATP Finals di Roma. Seppur in ritardo, però, la padrona di casa – affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua orchestra di talentuosi musicisti – è riuscita a intrattenere il pubblico a casa. Il merito, certamente, è anche degli agguerriti ballerini professionisti, in gara per aggiudicarsi un posto da maestro nell’edizione autunnale della trasmissione. E se la danza resta la protagonista assoluta, nella serata di venerdì 16 maggio arriva anche il calcio, rappresentato dal campione Francesco Totti, ospite d’eccezione della seconda serata di Sognando. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sognando… Ballando con le stelle, le pagelle della seconda puntata: Totti non si sbottona (7), Milly va di fretta (8)