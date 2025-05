Sognando Ballando con le Stelle 2025 | chi sono gli eliminati della seconda puntata del 16 Maggio? La classifica

E’ da poco calato il sipario sulla seconda puntata di “Sognando. Ballando con le stelle 2025, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata iniziata più tardi rispetto al solito orario per dare spazio agli Internazionali di tennis a Roma, con il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che ha conquistato la sua prima Finale dopo il rientro, superando in tre set Tommy Paul. Ed è proprio la padrona di casa Milly Carlucci a complimentarsi con Sinner dicendo in apertura di puntata “Ecco, ci siamo! Grandissimo Sinner che ci fai sognare!!!”. Sognando Ballando con le stelle 2025, il racconto della seconda puntata del 16 Maggio. Nonostante il ritardo, la puntata non ha fatto mancare colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. 🔗Leggi su Superguidatv.it

