Skincare alla frutta? Sì è possibile E si fa con la buccia…

Ormai da tempo, la sostenibilità nel beauty ha smesso di essere un optional. È diventata una necessità, un imperativo che non si esaurisce con un packaging in plastica riciclata o una promessa di compensazione delle emissioni, ma che coinvolge ogni aspetto della filiera, dalla produzione all’uso quotidiano dei prodotti. Ma, spoiler, la sostenibilità può essere anche bella. La sostenibilità è creatività: ogni residuo può trasformarsi in una risorsa. Ed è qui che entra in gioco la buccia della frutta: non più scarti, ma ingredienti attivi che possono fare davvero la differenza per la cura della nostra pelle. Vitamine, enzimi, acidi naturali – brutto da dire, ma è così: tutto ciò che una volta finiva in pattumiera, oggi torna in vita sottoforma di maschere viso, esfolianti delicati e impacchi lenitivi. 🔗Leggi su Amica.it

