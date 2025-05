Sinner verso Alacaraz | Le sfide con lui lasciano sempre qualcosa di positivo o negativo Cerco risposte

Jannik Sinner ha affrontato Carlos Alcaraz in dieci incontri ufficiali sul circuito maggiore ed è lo spagnolo a condurre per 6-4 nei precedenti. Gli ultimi tre testa a testa disputati a livello ATP (tutti nel 2024) hanno sorriso all’iberico: 1-6, 6-3, 6-2 nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells; 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 nella semifinale del Roland Garros; 6-7(6), 6-4, 7-6(3) nella finale del torneo ATP 500 di Pechino. L’ultimo successo del fuoriclasse altoatesino in uno scontro diretto contro il suo acerrimo rivale sul circuito ATP risale al 3 ottobre 2023, quando prevalse per 7-6(4), 6-1 nella semifinale di Pechino. Questo per quanto riguarda le statistiche riconosciute dall’ATP, ma in realtà l’ultimo incrocio è stato vinto dall’altoatesino: è vero che la finale del Six Kings Slam, andata in scena lo scorso 19 ottobre a Riad, era soltanto un incontro di esibizione, ma in palio c’era un assegno da sei milioni di dollari e nessuno ci teneva a perdere. 🔗Leggi su Oasport.it

