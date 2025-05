Sinner niente allarme per la finale di Roma | Sarò al 100%

Jannik Sinner smentisce le preoccupazioni riguardo a un possibile infortunio in vista della finale degli Internazionali d'Italia. Dopo la semifinale contro Tommy Paul, il numero uno del mondo rassicura i tifosi: “Niente allarme, sarò al 100%”. Le sue dichiarazioni promettono una sfida intensa e combattuta.

(Adnkronos) – Jannik Sinner infortunato nella semifinale degli Internazionali d'Italia? Durante il match vinto contro lo statunitense Tommy Paul, il numero 1 del mondo si è più volte toccato la coscia destra. E in alcune fasi, apparentemente, non si è mosso con la consueta facilità. "Ho una piccola vescica sotto il piede, a volte la .

Sinner, niente allarme per la finale di Roma: "Sarò al 100%"

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Diretta Sinner in finale a Roma, primo italiano dal 1978: primo set choc con Paul 1-6, poi domina 6-0 6-3. Domenica sfiderà Alcaraz

