Siete fuori Sognando Ballando l’annuncio di Milly Carlucci spiazza concorrenti e pubblico

Colpo di scena e applausi a scena aperta nella seconda puntata di Sognando. Ballando con le Stelle, dove l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è stato il super ospite d’onore. Il “Pupone”, accolto in studio con una standing ovation da parte del pubblico, ha regalato momenti di leggerezza e simpatia dialogando con Milly Carlucci, padrona di casa del programma, affiancata dal fido Paolo Belli. L’ex calciatore, sorridente e ironico, ha commentato le performance di alcuni ex colleghi già passati dal palco dello show, per poi sorprendere tutti con una dichiarazione che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico. Tra una battuta e l’altra, Totti ha infatti accennato a una possibile partecipazione all’edizione autunnale di Ballando con le Stelle, pronunciando una frase che ha fatto il giro del web: “Firmo con il punto interrogativo”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it