Negli ultimi giorni, il Commissariato di Cesena ha ricevuto numerose segnalazioni di truffe telefoniche perpetrate da falsi agenti di polizia. I truffatori, utilizzando il numero ufficiale 0547/368911, ingannano le vittime per ottenere informazioni sensibili. È fondamentale prestare attenzione a queste chiamate e non fidarsi di chi si spaccia per poliziotto.

Al Commissariato di Cesena sono giunte diverse segnalazioni di truffe telefoniche messe a segno da finti poliziotti che contattano le vittime, facendo comparire l’utenza 0547368911, che è il vero numero del Commissariato di Cesena. Le vittime nel corso delle telefonate vengono spinte da finti poliziotti a effettuare dei bonifici su dei conti correnti con la scusa di operazioni sospette sul conto del malcapitato e con l’invito a mantenere il massimo riserbo al fine di non disvelare l’attività di indagine che si sta effettuando. I diversi episodi hanno fatto scattare le indagini da parte delle Polizia di Stato di Cesena al fine di individuare gli autori delle truffe, oltre che l’appello rivolto ai cittadini dal diffidare di chiunque chieda di effettuare bonifici telefonici. L’ennesima raccomandazione arriva dalla Polizia di Stato: nessun poliziotto contatterebbe mai i privati cittadini telefonicamente per richiedere denaro e bonifici bancari. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si spacciano per poliziotti al telefono. Ma il numero del Commissariato è una truffa

