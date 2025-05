Si rafforza il rapporto ospedale-territorio | All’opera per ridurre le liste di attesa

Si rafforza il legame tra ospedale e territorio per affrontare le liste di attesa. Ad Arezzo, si discutono strategie per potenziare la medicina di prossimità, migliorare la diagnostica locale, contrastare la carenza di personale e sfruttare l'intelligenza artificiale, oltre alla formazione del management, per una sanità più efficiente e accessibile.

AREZZO Il rafforzamento della medicina di prossimità, il sostegno alla diagnostica di base nei territori, il contrasto alla carenza di personale e alla fuga di professionisti, l’impiego dell’ intelligenza artificiale in sanità e la formazione del management. Sono i principali temi affrontati nell’incontro pubblico " Verso il nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale " promosso dal gruppo consiliare regionale del Pd ad Arezzo. Un momento di confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, operatori, associazioni e cittadini su uno dei temi più sentiti: il futuro della sanità toscana, al quale hanno preso parte l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, il capogruppo Pd in Consiglio Regionale e membro della Commissione Sanità Vincenzo Ceccarelli, la presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture Lucia De Robertis (nella foto con Ceccarelli), la segretaria provinciale Pd Barbara Croci e il segretario comunale di Arezzo Luciano Ralli. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si rafforza il rapporto ospedale-territorio: "All’opera per ridurre le liste di attesa"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si rafforza il rapporto ospedale-territorio: "All’opera per ridurre le liste di attesa"

Secondo lanazione.it: AREZZO Il rafforzamento della medicina di prossimità, il sostegno alla diagnostica di base nei territori, il contrasto alla carenza di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vaccino AstraZeneca : il rapporto sulle trombosi

Dopo le segnalazioni di trombosi è arrivata la relazione AIFA su AstraZeneca e tutti gli altri vaccini finora inoculati in Italia.