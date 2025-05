si parla poco di human technopole

Villois Milano è diventata da inizio secolo una delle regine mondiali del Fashion-lusso, design, cultura, grazie soprattuto alla Scala e Pinacotaca di Brera, finanzia per la sede della maggiori banche italiane e di Piazza Affari, che è la seconda Borsa del circuito Euro next, ma anche delle università nelle classifiche mondiali con Politecnico tra le prime cento e Bocconi ai vertici globali di settore. Anche nella ricerca biomedica applicata c’è una ragguardevole presenza tra Istituto Tumori, Ieo, Besta, Policlinico e nella ricerca di base del Mario Negri, ai quali si è aggiunto negli ultimi anni lo Human Technopole, il cui “core“ è realizzare un centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico con l’obiettivo di contribuire a promuovere una più ampia valorizzazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore italiano delle scienze della vita, finalizzando l’attività in cinque aree di ricerca rilevanti per il settore biomedico che sono la genomica e la neurogenomica, la biologia strutturale e quella computazionale e l’health data science. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

