La Spezia, 17 maggio 2025 – Sognare a occhi aperti è possibile. Quel desiderio inseguito da bambina quando per mano al nonno ammirava la maestosa bellezza dell’Amerigo Vespucci attraccata all’Arsenale della Spezia si è realizzato. Vanessa Muzio, 19 anni, studentessa ormai prossima all’esame di maturità all’istituto nautico spezzino “Nazario Sauro“ ha appena concluso una settimana indimenticabile a bordo della nave scuola più famosa del mondo. Insieme a altri 13 studenti provenienti da tutta Italia, uno anche da Carrara, Andrea Santucci, è stata scelta per partecipare allo stage organizzato da Propeller Club della Spezia e Marina di Carrara vivendo una settimana di navigazione. Una gita-premio decisamente particolare, seguendo orari e indicazioni come tutti gli altri membri dell’equipaggio. Cosa ha provato quando è stata scelta? “Un’emozione indescrivibile – spiega Vanessa Muzio – tanto che ho persino chiesto all’insegnante perchè fossi stata selezionata. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sì, mi sento una donna di mare”: Vanessa, una settimana sul Vespucci