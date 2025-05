Sheffield-Sunderland Roma con la sciarpa dei Black Cats | ballano 40 milioni!

La finale tra Sheffield e Sunderland è molto più di una semplice partita: si gioca un pezzo di futuro, con 40 milioni in palio. La Roma, con la sciarpa dei Black Cats, tifa per l'incastro perfetto di due nomi che possono cambiare tutto. Oggi, il destino di molti è racchiuso in un pallone.

La Roma tifa Sunderland, senza troppa poesia: oggi c'è in gioco un pezzo del futuro. Due nomi, un incastro perfetto, e una finale da guardare con il fiato sospeso Sheffield-Sunderland, Roma con la sciarpa dei Black Cats: ballano 40 milioni! In questa estate, che per la Roma sarà sicuramente di transizione, ci sarà bisogno di tutto. Tanti acquisti, tante cessioni, ma soprattutto tanti soldi per portare a termine un mercato che segnerà l'inizio di un nuovo ciclo. Claudio Ranieri, come noto, dirà addio alla panchina a fine stagione. L'ultima tappa di una carriera lunga e gloriosa. Da luglio scalerà di qualche gradino, si accomoderà dietro una scrivania, e al suo posto arriverà qualcuno chiamato a fare ripartire la Roma con idee nuove e un progetto lungo. Ma prima di passare la mano, c'è una missione ancora da completare: riportare la Roma in Champions League.

