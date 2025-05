Non era la prima volta. Botte, pugni, violenza e minacce di morte. E l’anziano padre aveva già trovato la forza di denunciare le violenze subite dal figlio 32enne che l’ultima volta lo aveva pure mandato all’ospedale per le botte. Quella volta il 67enne uscì dall’ospedale con una prognosi di tre giorni per le contusioni e le ecchimosi provocate dai maltrattamenti, ma quello che sicuramente faceva più male era per la paura che invece non riusciva a scacciare. E così dopo violenze fisiche e psicologiche di vario tipo, che andavano avanti dal 2024, il pensionato aveva trovato la forza di denunciare questo figlio violento che recentemente era stato sottoposto alla misura cautelare dall’allontanamento dalla casa familiare. Ieri, però, questa breve fase di tranquillità è crollata e l’anziano padre si è nuovamente trovato davanti alla follia violenta del 32enne. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Sfonda la porta di casa del padre. Arrestato un 32enne violento