Serie A le probabili formazioni della 37ª giornata di campionato

La 37ª giornata di Serie A si avvicina, pronta a infiammare i tifosi dopo la finale di Coppa Italia, in cui il Bologna ha trionfato sul Milan. Le squadre tornano in campo per un turno decisivo. Ecco le probabili formazioni delle squadre in corsa per il titolo e la salvezza.

Dopo la finale di Coppa Italia vinta dal Bologna contro il Milan a Roma, torna in campo la Serie A per la trentasettesima e penultima giornata. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Risultati della 26.ma giornata

Riprende a vincere il Milan che passa a Verona e difende il secondo posto. Nella lotta per non retrocedere, il Crotone infligge un duro ko al Torino.