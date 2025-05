Serie A 37ª giornata | oggi l’unico anticipo partite e diretta TV

La trentasettesima e penultima giornata di Serie A ha una programmazione particolare: un solo anticipo stasera, Genoa-Atalanta ossia l’unica partita ininfluente, poi tutte le altre domani alle 20.45 (di cui quattro non visibili in diretta TV ma solo in streaming). Con Inter-Lazio e Parma-Napoli decisive per il titolo. SERIE A 2024-2025 – 37ª GIORNATA. Genoa-Atalanta – sabato 17 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN Cagliari-Venezia – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN Fiorentina-Bologna – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 252 e live streaming DAZN Inter-Lazio – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sport 251, live streaming DAZN Juventus-Udinese – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 4 (canale 217 Sky) e streaming DAZN Lecce-Torino – domenica 18 maggio ore 20. 🔗Leggi su Inter-news.it

