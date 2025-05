Serie A 37ª giornata | giocatori e allenatori diffidati e squalificati

Inizia stasera la 37ª giornata di Serie A, un turno cruciale con nove partite in contemporanea. Analizziamo i giocatori e gli allenatori diffidati e squalificati, elementi chiave che potrebbero influenzare le strategie delle squadre in questo penultimo atto del campionato. Pronti per il calcio d'inizio? Scopriamo chi vale la pena seguire!

Comincia stasera la trentasettesima giornata di Serie A: questi i giocatori e gli allenatori diffidati e squalificati per il penultimo turno di campionato, che prevede nove partite su dieci in contemporanea. SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 37ª GIORNATA. GENOA-ATALANTA sabato 17 maggio ore 20.45. Diffidati Genoa (prossima partita Bologna in trasferta): Andrea Pinamonti, Johan Vasquez. Squalificati Genoa: nessuno. Diffidati Atalanta (prossima partita Parma in casa): Ademola Lookman. Squalificati Atalanta: Berat Djimsiti (una giornata). CAGLIARI-VENEZIA domenica 18 maggio ore 20.45. Diffidati Cagliari (prossima partita Napoli in trasferta): Sebastiano Luperto, Razvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Gabriele Zappa. Squalificati Cagliari: Leonardo Pavoletti (una giornata). Diffidati Venezia (prossima partita Juventus in casa): Gianluca Busio, Fali Candé, Jay Idzes, Kike Pérez. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, 37ª giornata: giocatori e allenatori diffidati e squalificati

