Sembrava tutto pronto per il lieto fine, e invece il sipario è calato prima ancora che si potesse sognare l’altare. Serena Enardu, volto noto della televisione per la sua partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island nonché figura molto seguita sui social, ha confermato quello che ormai aleggiava nell’aria da giorni. Il matrimonio con Pago non si farà. Non per un rinvio o non per qualche intoppo organizzativo, ma per una rottura netta. Serena Enardu e Pago si sono lasciati, salta il matrimonio. Quella tra Serena Enardu e Pago è una storia che il pubblico ha imparato a conoscere nel tempo, tra apparizioni televisive, confessioni pubbliche e momenti di crisi vissuti talvolta sotto i riflettori. Una relazione che ha sempre diviso il pubblico e per diverse ragioni. Da un lato chi sognava per loro un amore da favola, dall’altro chi li guardava con scetticismo. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serena Enardu, salta il matrimonio con Pago: “Se n’è andato di casa”